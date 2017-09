Emmendingen Umgestürzte Bäume blockieren Rheintalbahn und Autos

Emmendingen.

Wieder eine Sperrung auf der Rheintalbahn: Ein nach dem Unwetter umgestürzter Baum hat am Donnerstagmorgen die Strecke bei Emmendingen lahmgelegt. Nach Angaben der Bahn fiel der Baum aus einem Privatgelände auf die Oberleitung. Die Rheintalstrecke nördlich von Freiburg wurde in beiden Richtungen bis mittags über vier Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Züge stoppten rechtzeitig. Auch in Waldkirch blockierte ein Baum eine Bahnstrecke.