Endingen Sexualmord an Joggerin: Im Prozess werden Plädoyers gehalten

Dem Angeklagten wird auch der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austauschstudentin aus Lyon im Januar 2014 im rund 400 Kilometer von Endingen entfernten Kufstein in Österreich zur Last gelegt. An beiden Tatorten waren Spuren von ihm gefunden worden. Ein psychiatrischer Gutachter hat sich für eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen - wegen Wiederholungsgefahr.

Das Freiburger Landgericht will voraussichtlich am Freitag in einer Woche (22. Dezember) sein Urteil sprechen.