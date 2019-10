Endlich tut sich was Kernen will neue Radwege bauen

Und: Durch die neuen Wege, finanziert von der Gemeinde, soll Kernen an den geplanten Radschnellweg von Fellbach nach Schorndorf angebunden werden. Diese Strecke soll Radler schnell von A nach B bringen – auf einem Weg, der mindestens vier Meter breit, beleuchtet und weitgehend kreuzungsfrei ist. Das kommt besonders Berufspendlern zugute. Wo genau dieser Radschnellweg verlaufen wird, ist allerdings noch nicht geklärt.

Für die Kernener Radfahrer wäre es am besten, wenn die Expressverbindung südlich der Bahntrasse angelegt würde, sagt Bulling. Der Weg würde am Ortseingang von Rommelshausen entlang führen, so dass die zwei Gewerbegebiete dort für Pendler mit dem Rad einfach erreichbar wären. „Das wäre natürlich ideal für die Mitarbeiter“, sagt er. Für Pendler, die mit Bahn und Rad unterwegs sind, wäre eine Anbindung an die S-Bahn gegeben. Bulling freut sich, dass Kernen dabei ist: „Das ist eine tolle Einrichtung.“ Und zwar ganz egal, wo der Radschnellweg am Ende entlangführt.

Der Radschnellweg soll parallel zur Bundesstraße verlaufen

Mehrere Optionen seien denkbar, sagt Karen Fischer, Radwegekoordinatorin im Landratsamt. Momentan werde eine Route südlich der B 29 favorisiert: Parallel zur Bundesstraße sollen vorhandene Landwirtschaftswege ausgebaut werden. Abschnittsweise sollen neue Wege entstehen, auf denen auf weiten Strecken nur Zweiräder zugelassen sind.

Fischer tourt derzeit durch die sieben betroffenen Kommunen und stellt eine Machbarkeitsstudie vor. In Kernen und im Waiblinger Planungsausschuss kam die Studie gut an (wir berichteten), in Weinstadt steht das Thema an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

„Die Studie zeigt keine festgelegte Trasse“, betont Fischer. „Das Ziel der Machbarkeitsstudie ist, eine Lösung zu finden, die theoretisch realisierbar wäre.“ Mit der Förderzusage durch Bund und Land (siehe Infobox) rechnet das Landratsamt laut Fischer jeden Tag. Ist die Zusage da, wird der Radschnellweg zur genauen Planung ausgeschrieben. Das Büro, das den Auftrag erhält, muss sich dann unter anderem damit beschäftigen, wo Schutzgebiete liegen, wo die Straßenbreite einen Radschnellweg überhaupt zulässt und wo Kreuzungen zu überwinden sind. Gemeinsam mit jeweils einem Vertreter jeder Kommune entwickelt das Planungsbüro die finale Führung des Radschnellwegs. Das wird einige Jahre dauern. Zum Abschluss stimmen die Gemeinderäte der angeschlossenen Kommunen Abschnitt für Abschnitt über die Streckenführung ab. Die Radfahrer müssen sich also noch eine Zeit lang gedulden.