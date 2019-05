Endstation Alte Försterei Der große Rückblick auf die VfB-Krisensaison

Berlin.

Fast euphorisch startete der VfB Stuttgart im Sommer in die neue Saison. Nach dem siebten Platz im Vorjahr wollte sich der Verein in der Fußball-Bundesliga weiter stabilisieren und in naher Zukunft Richtung oberes Tabellendrittel bewegen. Doch es kam ganz anders: Die unglücklich zusammengestellte Mannschaft stand seit dem 16. Spieltag ununterbrochen auf dem Abstiegsrelegationsplatz - und jetzt heißt es nach 36 Spieltagen Endstation Alte Försterei! Nach zwei Relegationsspielen gegen Union Berlin (2:2 / 0:0) müssen die Schwaben zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den schweren Gang in die 2. Liga antreten.