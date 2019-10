Enkeltrick in Welzheim 65-Jähriger übergibt Betrügern Goldbarren und Münzen

Welzheim.

24 Anzeigen gegen Trickbetrüger sind am Montag (28.10.) bei den Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen eingegangen. Die Täter hatten sich am Telefon teilweise als Familienmitglieder, teilweise als Polizisten ausgegeben. In einem Fall hatten sie mit der Masche Erfolg. Einem 65-Jährigen aus Welzheim gaukelten sie vor, dass seine Tochter 36 000 Euro benötige, um eine Wohnung zu kaufen. Der gutgläubige Mann gab an, nicht so viel Bargeld aber Goldbarren und Münzen mit einem entsprechenden Gegenwert zu besitzen. Dem Mann wurde vorgegeben, er könne diese als Sicherheit hinterlegen. Da die Tochter keine Zeit habe, die Wertsachen selbst abzuholen, verabredeten die Betrüger mit dem Mann eine Übergabe mit einer angeblichen Notarin. Um 16.50 Uhr übergab der Mann seine Wertsachen an eine Frau. Sie soll zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,65 Meter groß. Sie hatte lange schwarze Haare und einen dunklen Teint. Die Frau soll einen schwarzen Mantel mit Pelzkragen getragen haben.