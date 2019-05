"Enkeltrick" und "falsche Polizisten" Zahlreiche Anrufe im Rems-Murr-Kreis

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, gab es im Laufe des Mittwochs im Rems-Murr-Kreis zahlreichen Betrugsversuchen via Telefon. Bereits am Vormittag erhielten drei Senioren in Backnang Anrufe von Betrügern, die sich als Verwandte oder Bekannte ausgaben und sich zum Wohnungskauf dringend Geld leihen wollten.