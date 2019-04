Enttäuscht von der Stadt BMX-Verein Freebikers will Weinstadt verlassen

Wenn Thomas Schäfer von der Nachbargemeinde Kernen spricht, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Bürgermeister Stefan Altenberger, sagt der Vorsitzende der Freebikers, habe seinen Verein sofort haben wollen. Der perfekte Platz wäre neben dem Bike-Parcours an der verlängerten Friedrichstraße, für den die Gemeinde 70 000 Euro investiert hat – und den die Mitglieder der Abteilung Bikesports der Sportvereinigung Rommelshausen nutzen können. Dort soll im Sommer mit dem Bau einer BMX-Bahn begonnen werden, inklusive eines Pumptracks, auf dem Mountainbikefahrer durchs Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe Geschwindigkeit aufbauen, sowie einer Skate-Bowl, also einer Betonwanne, die viele akrobatische Tricks erlaubt. Problem: Im Moment fehlt noch ein Grundstück, um die BMX-Bahn so wettkampftauglich auszubauen, dass auch nationale Wettbewerbe ausgetragen werden können – genau so, wie es die Freebikers gerne hätten. Bürgermeister Altenberger ist auf Nachfrage unserer Zeitung bereit, Geld zu investieren, dazu müssten die Eigentümer aber einem Verkauf des fehlenden Grundstücks zustimmen. „Wir würden das machen.“

Großer Anreiz für Freebikers, Weinstadt zu verlassen

Mit Michael Gress, dem Leiter der aus 30 bis 35 Aktiven bestehenden Bikesports-Abteilung, hat Thomas Schäfer ebenfalls gesprochen – und dieser bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er sich über einen Zusammenschluss mit dem 150 Mitglieder starken Weinstädter Verein freuen würde. Kurz und gut: Für Thomas Schäfer und seine Leute gibt es im Moment einen großen Anreiz, Weinstadt zu verlassen – denn von der Stadt im Allgemeinen und Oberbürgermeister Michael Scharmann im Besonderen fühlen sich nicht ausreichend unterstützt.

Weinstadt will das Gelände irgendwann verkaufen

Der Weinstädter Gemeinderat hat zwar in seiner Sitzung vom 30. November 2017 beschlossen, den Freebikers den großen Fußballplatz am Großheppacher Heuweg für ihre neue Bahn bereitzustellen – allerdings vom damaligen Zeitpunkt an gerechnet für nur acht Jahre. Die Stadt begründete dies damals damit, dass so weiter die Chance bestehen soll, das Areal irgendwann an einen Investor zu verkaufen, damit sich dort Gewerbe ansiedelt. Das bedeutet natürlich, dass die Anlage der Freebikers nach Ablauf dieser acht Jahre wieder abgerissen werden müsste, wenn das Areal bis dahin veräußert wurde. Aus diesem Grund, sagt Thomas Schäfer, gebe es vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) keinen Zuschuss für den Bau der Bahn. „Die wollen eine Mindestlaufzeit von zwölf Jahren.“ Zwar hat Weinstadt im Oktober schriftlich eine Laufzeit von 15 Jahren in Aussicht gestellt – aber selbst mit einem Zuschuss des WLSB ist das Projekt laut den Freebikers finanziell nicht zu stemmen.