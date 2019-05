Erik Thommy im Visier Schnappt sich Düsseldorf den nächsten VfB-Profi?

Am Montag gab die Fortuna den Transfer von Torhüter Florian Kastenmeier , der zuletzt in der zweiten Mannschaft der Schwaben zum Einsatz kam, bekannt. Und nach Express-Informationen hat Sportvorstand Lutz Pfannenstiel direkt einen weiteren Stuttgarter im Visier. Auf der Düsseldorfer Wunschliste steht demnach Mittelfeldspieler Erik Thommy.

Der gebürtige Ulmer kam in der laufenden Saison lediglich in 19 Spielen zum Einsatz, lieferte eine Vorlage (beim 1:3 in Hannover) und traf einmal ins Netz (beim 2:0 in Nürnberg). Offenbar wollen die Stuttgarter den 24-Jährigen verleihen. Weitere Vereine haben ebenfalls schon ihr Interesse signalisiert. Thommys Vertrag in Stuttgart läuft noch bis zum 30. Juni 2022.