Erkennen - Aktivieren - Abspeichern Auf dem Weg zum gläsernen Patienten

Mathematiker bei Versicherungen sind keine Seltenheit. Das hat gute Gründe. Auszurechnen gibt es viel. Es gilt, Risiken zu identifizieren, Rückstellungen zu bilden, eine nachhaltige Beitragsentwicklung zu steuern und natürlich die Kosten zu senken. Benno Schmeing macht daraus gar keinen Hehl. Er ist studierter Mathematiker, seit Oktober 2016 dritter Vorstand der Süddeutschen Krankenversicherung, und sitzt charmant lächelnd in seinem Büro in Fellbach: „Wir wollen mithelfen, unsere Mitglieder möglichst lange gesund zu halten, ihre Gesundheitskompetenz zu stärken, damit wir die Beiträge stabil halten können und im Wettbewerb der Versicherer weiter bestehen können.“

"Der persönliche Datenschutz wird gewahrt"

Deshalb habe die SDK nun damit begonnen, Kundendaten per Software-Algoritmen zu durchforsten. Wer jetzt den „Gläsernen Patienten“ an die Wand malt, dem hält Schmeing weiterhin lächelnd entgegen: „Der Begriff passt hier nicht. Der persönliche Datenschutz unserer Kunden wird absolut gewahrt. Keinerlei Daten dringen nach außen. Und die Teilnahme ist komplett freiwillig.“ Zudem gehe es hier nicht um eine Neukunden-Durchleuchtung oder um Beitragsbemessungen. „Damit würden wir als Versicherer ja unseren eigenen Markt verschmälern.“ Es gehe lediglich ums Bestandskunden-Geschäft.

„Es geht darum, unnötige Behandlungswege zu verhindern“

Im Einzelnen soll es so ablaufen: Eine Software durchsucht die SDK-Kundendatenbank nach Indizien für sich anbahnende Erkrankungen, zum Beispiel nach einer Bündelung von Verschreibungen bestimmter Medikamente, Krankheitstagen, Diagnosen und Ähnlichem. „Wir machen das jetzt erst einmal für sich anbahnende psychische Erkrankungen (Depression, Burn-out und dergleichen). Es geht hier um Früh-Erkennung, noch bevor die Krankheit ausbricht, und darum, lange und unnötige Behandlungswege zu verhindern. Psychische Erkrankungen können zum Beispiel mit chronischen Schlafstörungen beginnen. Die identifizieren wir zum Beispiel anhand der Medikamentation.“

Früh-Erkennung durch Software

Die Software soll künftig sukzessive für die Früh-Erkennung von potenziellem Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adipositas (Fettleibigkeit) oder Rücken-Problemen zum Einsatz kommen. „Wir können davon ausgehen, dass 70 bis 80 Prozent der Wirbelsäulen-Operationen überflüssig sind. Nur als Beispiel.“

Auch steigende Lebenserwartung und Überalterung im Blick

Zudem komme es in Deutschland zu einer überdurchschnittlichen Inanspruchnahme von Arztleistungen, 17,7-mal pro Jahr im Vergleich zu 3,6-mal in den USA und 4,2-mal im EU-Durchschnitt. Auch die steigende Lebenserwartung und die Überalterung der Gesellschaft habe man im Blick, denn diese werden ebenfalls zu steigenden Behandlungskosten und Verweildauern in Krankenhäusern führen.

Krankheitsmuster erkannt: Kunden werden informiert

Wurden per Software sich anbahnende, möglicherweise langwierige, kostspielige und sogar zu Arbeitsunfähigkeit führende Krankheitsmuster erkannt, so würden die betreffenden SDK-Kunden daraufhin kontaktiert. Diese Kunden würden dann über individuell zugeschnittene Präventionsangebote informiert. Man unterbreitet ihnen Vor- und Nachteile bestimmter Behandlungsmethoden, weist sie auf die Möglichkeit von Zweitmeinungen bei bestimmten Erkrankungen hin oder hilft ihnen bei der Wahl des passenden Krankenhauses.

„Im Falle psychischer Belastungen zum Beispiel vermitteln wir auch gerne Psychologen und Therapeuten.“ Alles jedoch freiwillig. „Wer nicht will, der muss nicht. Wir drängen uns nicht auf.“ Wer nicht mitmacht, erleide keine Nachteile seitens der SDK, so Schmeing.