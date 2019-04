Ermittlungsverfahren in neun Fällen Polizei fasst kriminellen 16-Jährigen aus Rudersberg

Der 16-Jährige war mit einem 15 Jahre alten Sozius am 20.03. in Schorndorf mit einer Motocrossmaschine ohne Kennzeichen unterwegs, weshalb er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden sollte. Er flüchtete daraufhin vor der Streife, setzte seinen Sozius ab und fuhr auf einen stehenden BMW auf. Dann beging er Unfallflucht. Anschließend legte der 16-Jährige die Maschine im Gewann Holzberg ab, wo sie von einem Grundstücksbesitzer gefunden wurde. Als der Tatverdächtige einen Tag später zu der Motocrossmaschine zurückkehrte, stieß er auf den 67-Jährigen Grundstücksbesitzer, den er angriff und beleidigte, weil dieser die Polizei gerufen hatte. Bis die Polizei eintraf, war der 16-Jährige auf und davon.

Eigentümer der Motocrossmaschine meldet sich

Als die Polizei später ein Bild der Maschine veröffentlichte (Bild im Ursprungsartikel aus rechtlichen Gründen entfernt), meldete sich am 22.03. der Besitzer einer Gartenlaube in Rudersberg und teilte mit, dass ihm zwei Motocross-Maschinen entwendet wurden. Die weiteren Ermittlungen führten nun zu dem 16-Jährigen.

Dabei fand die Polizei auch heraus, dass der Tatverdächtige mit der zweiten gestohlenen Motocross-Maschine ohne Zulassung im Wieslauftal unterwegs war. Ebenso konnte dem 16-Jährigen der Diebstahl eines Motorrollers in Rudersberg am 28.03. zugordnet werden. Mit diesem Roller floh er am 31.03. erneut vor der Polizei in Schorndorf. Zusätzlich konnten dem 16-Jährigen zwei Ladendiebstähle und ein Tankbetrug zugeordnet werden.