Handschellen für Modebewusste

Diese gummiartigen Handschellen kommen mir sehr praktisch vor. Man kann gut hinein schlüpfen und rutscht nicht mehr einfach hinaus. Sie fühlen sich angenehm an meinen Handgelenken an. Schmerzhafte Druckstellen, die man von herkömmlichen Metall-Handschellen bekommt, gehören damit der Vergangenheit an – und das ganz ohne diese hässlichen Plüschaufsätze, die es scheinbar nur in Pink gibt. Weiterer Pluspunkt: Sie brechen nicht so leicht auseinander.