Frei bleiben

Der Sinn solcher Unterwäsche erschließt sich mir überhaupt nicht. Wenn ich untenrum „frei“ bleiben möchte, dann ziehe ich doch einfach gar kein Höschen an – oder verstehe ich da etwas falsch? Denn weder praktisch noch optisch wird damit irgendwas verdeckt. Und schön ist für mich anders. Ich bin da eher der Verfechter verspielter Spitzenreizwäsche, die macht optisch etwas her und ist nicht ganz so offenherzig und plump.