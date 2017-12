Mach die Augen zu

Der erotische Nutzen einer Schlafmaske erschließt sich mir auf den ersten Blick noch nicht. Denkbar wäre allerdings, dass manche vielleicht ganz froh wären, das „Elend“ nicht mit anschauen zu müssen. So gesehen, ist sie definitiv sehr nützlich und mag vielleicht sogar die eine oder andere Ehe retten. Auch bei Langstreckenflügen oder in skandinavischen Ländern kann so eine Schlafmaske für erholsamen Schlaf sorgen und damit sicherlich so manchen Streit abwenden.