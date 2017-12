Das kleine Schwarze für unterwegs

Darauf haben wir doch alle gehofft: Pünktlich zum Nikolaustag gibt’s einen Vibrator. Und nicht nur irgendeinen – so ganz in schwarz mit dem großen Klunker am Ende kommt er sehr festlich daher. Man möchte ihn fast schon in die Handtasche packen und überall herumzeigen, so schön ist er. Doch wir wissen alle: es ist nicht alles Gold, was glänzt. So ist das Kleine Schwarze selten bequem und alltagstauglich – aber für zwischendurch erfüllt es seinen Zweck.