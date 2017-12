Christbaum-Liebeskugeln

Die glänzend roten Liebeskugeln, die ich heute aus dem Kalender fische, könnten locker eine zweite Karriere als Christbaumschmuck beginnen. So hätten sie immerhin noch einen (anderen) praktischen Nutzen, wenn man sie gerade nicht in Gebrauch hat. OK, der Ast wird sich eventuell ein wenig unter ihrem Gewicht durchbiegen, aber ich bin mir sicher, meine Gäste werden von meinem neuen Christbaumschmuck ebenso begeistert sein, wie ich.