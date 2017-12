Erotikkalender Tür 10: Erdbeer-Duschgel

Super, wieder ein Dusch- und Bade-Gel. Dieses Mal sogar Öffentlichkeitstauglich in Herzform verpackt. Es riecht - ohne dass ich die Verpackung öffnen musste - sehr intensiv nach künstlicher Erdbeere. Ein wenig erinnert mich der Geruch an meine Kindheit. So wie einer dieser duftenden Malstifte, die es in allen möglichen Geschmacksrichtungen gab. Also nichts, was ich unbedingt an meinem Körper riechen möchte.