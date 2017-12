Erotikkalender Tür 8: Perlenhaarspange oder Folterinstrument

Heute bin ich absolut ratlos, was ich da aus dem Kalender gefischt habe. Eine Art Haarspange mit Perlenketten dran. Mir ist schon klar, dass dieses Teil wohl eher nicht für die Haare gedacht ist. Allerdings fällt mir absolut kein anderer Verwendungszweck ein. Am Finger fest geklemmt, ist es ziemlich schmerzhaft, an anderen Körperteilen möchte ich das lieber nicht ausprobieren. Ich vermisse eine Bedienungsanleitung!