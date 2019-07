Erst Krawatte, dann Unterhemd Jan Delay beim 11. Winterbacher Zeltspektakel

Jan Philipp Eißfeldt, so der bürgerliche Name von Jan Delay, ist eine Persönlichkeit, ein Mann mit Stil und hohem Wiedererkennungswert. Jan Delay hat er zu einer Marke gemacht, erkennbar schon an den Technikern, die allesamt ihren Dienst in Hemd und Krawatte verrichteten, ob auf der Bühne oder am Mischpult.

Es war dem Meister selbst vorbehalten, ab dem zweiten Song sich seines Jacketts zu entledigen und im Tank Top eine gute Figur abzugeben. Jan Delay ist auch Beispiel dafür, wie man sich als brillanter Entertainer mit einer starken Band an der Seite sicher zwischen verschiedenen musikalischen Stühlen bewegen kann, von Reggae über Soul und Funk bis hin zum Rock. Es werden die Red Hot Chili Peppers angespielt, genauso wie plötzlich der Riff von Led Zeppelins „Whole lotta Love“ auftaucht. Was aber die Grundlage für alle musikalischen Ausflüge bleibt, ist der Groove.

Fühlbar und tanzbar

Und den hat, beherrscht und pflegt Delays Begleitband „Disko No. 1“, geführt von Ali Busse am Bass und dem langjährigen Schlagzeuger Jost Nickel, der letztendlich maßgeblich dafür sorgt, dass auch ein mit Metalsprengseln versetzter Song wie „Wacken“ in erster Linie als Jan-Delay-Song erkennbar, fühlbar und vor allem tanzbar bleibt.