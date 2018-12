Erst rein, dann raus Die ungewöhnliche "Höchststrafe" für Erik Thommy

Stuttgart. Statt ausgelassen zu jubeln, tröstete VfB-Trainer Markus Weinzierl als Erstes Erik Thommy. Schließlich wollte der Coach nicht unerklärt lassen, was im Fußball gemeinhin als eine Höchststrafe gilt: Erst in der 74. Minute eingewechselt, musste Thommy am Samstag beim 1:0 (1:0) von Stuttgart gegen den FC Augsburg in der Nachspielzeit für Chadrac Akolo wieder Platz machen.