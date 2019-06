Erste Pokalrunde terminiert Der VfB muss am Montagabend in Rostock ran

Stuttgart.

Das DFB-Pokalspiel des VfB Stuttgart gegen den Drittligisten Hansa Rostock wurde terminiert: Die Mannschaft von Trainer Tim Walter muss in der ersten Pokalrunde am Montag, den 12. August, im Ostseestadion ran. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr (ZVW-Liveticker). Das teilte der Verein am Donnerstag via Twitter mit. Bereits im Vorjahr mussten die Schwaben in Runde eins in Rostock antreten und verloren die Partie mit 0:2. „Wir haben vergangene Saison erfahren, was es heißt, im DFB-Pokal auf Hansa Rostock zu treffen und sind deshalb vorgewarnt“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat, „es wird dieses Mal nicht weniger umkämpft werden, aber unser Ziel kann es nur sein, die Aufgabe besser zu lösen und eine Runde weiterzukommen.“