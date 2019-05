Erster VfB-Neuzugang fix? Mittelfeldspieler Mateo Klimowicz im Anflug

Stuttgart/Córdoba.

Offenbar haben Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und Sportdirektor Sven Mislintat ihren ersten Neuzugang an der Angel. Vom argentinischen Zweitligisten Instituto AC Córdoba soll Mittelfeldspieler Mateo Klimowicz zum VfB Stuttgart wechseln. Der Wechsel des 18-Jährigen wurde von den Argentiniern bereits verkündet. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des VfB steht allerdings noch aus. Noch ist die Tinte unter dem Vertrag nicht trocken. Der Sohn von Ex-Bundesligastürmer Diego Klimowicz kommt laut der Vereinsmitteilung aus Argentinien für 1,5 Millionen Euro Ablöse an den Neckar. Die Argentinier sichern sich zudem zehn Prozent bei einem Weiterverkauf. Der 18-Jährige gilt in seiner Heimat als talentierter und technisch guter Offensivspieler und wäre nach Emiliano Insua, Santiago Ascacibar und Nicolas Gonzalez der vierte Argentinier im Stuttgarter Kader.