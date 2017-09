Ertingen Weiße Igel leben oft nicht lange

Ertingen.

Mit der Farbe fehlt ihnen wichtiger Schutz: Weiße Igel - wie jetzt in einem Garten in Ertingen-Binzwangen nahe der Heuneburg (Landkreis Biberach) entdeckt - dürften nach Einschätzung von Experten häufiger Greifvögeln zum Opfer fallen als braune. "Ich habe sie schon mal mit Dreck eingerieben, damit sie nicht so leuchten", sagte Elisabeth Swoboda, Vorsitzende des Vereins der Igelfreunde Stuttgart, am Montag.