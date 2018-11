Eschenbach Sorge: Auffällig hohe Krebsrate unter Kindern

Eschenbach.

In der 2200-Einwohner-Gemeinde Eschenbach (Kreis Göppingen) sorgt eine auffällig hohe Krebsrate unter Kindern für Unsicherheit. "Man hat das Gefühl, dass sich eine dunkle Wolke über Eschenbach gelegt hat", sagte Bürgermeister Thomas Schubert bei einer Informationsversammlung am Donnerstagabend. In den vergangenen acht Jahren waren vier Kinder an Krebs gestorben.