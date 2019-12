Esslingen.

Am Mittwochabend sind an einer Kreuzung zwischen Esslingen-Altbach und Aichschieß ein BMW und ein Smart zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 66 Jahre alter BMW-Fahrer beim Abbiegen einen Smart. Beim Unfall wurde der 30-jährige Smart-Fahrer verletzt. Der Mann kam ins Krankenhaus. Beim BMW-Fahrer wurde ein Alkoholtest gemacht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.