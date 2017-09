Esslingen Junger Mann nach Sturz in den Neckar vermisst

Esslingen.

Nach einem Sturz in den Neckar wird in Esslingen ein junger Mann vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten zwei Angler am späten Dienstagabend beobachtet, wie der Mann ins Wasser fiel. Einer der Angler sprang dem Mann hinterher, konnte ihn aber nicht retten. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchte anschließend mit der Polizei nach dem Vermissten. Es war auch ein Hubschrauber im Einsatz.