Esslingen Mann in der Nähe von Flüchtlingsunterkunft niedergestochen

Update (12.01 Uhr):

Nach der Messerattacke auf einen 20-Jährigen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 29 Jahre alte Mann sei wenige Stunden nach der Tat gefasst worden, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer - ein Flüchtling aus Syrien - schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Landsmann des Opfers, der in derselben Flüchtlingsunterkunft lebte. Das Motiv war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft prüfte den Angaben zufolge noch, ob sie Haftbefehl beantragt.

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Esslingen mit Stichverletzungen von der Polizei aufgefunden worden. Er sei vermutlich niedergestochen worden und habe dabei schwere Verletzungen erlitten, erklärte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Zunächst seien die Verletzungen bei dem 20-jährigen Syrer sogar lebensgefährlich gewesen, hieß es. Bei dem Vorfall in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft gab es offenbar keine Augenzeugen. Genaueres zum Tathergang, dem Motiv oder dem Täter konnte die Polizei zunächst nicht berichten. In der nahegelegenen Unterkunft werden Zeugen befragt.