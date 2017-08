Esslingen (dpa/lsw).

Wegen einer brennenden Müllpresse im Kellerraum mussten etwa 60 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Esslingen in Sicherheit gebracht werden. Ein 48 Jahre alter Mitarbeiter der Hausverwaltung habe den Brand am Montagmittag entdeckt und sei durch den dichten Rauch leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Demnach konnte die Feuerwehr die Müllpresse schnell löschen. Die 60 Bewohner blieben unverletzt, sie konnten wenig später wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Presse sei durch den Brand komplett zerstört worden, an dem Gebäude sei aber kein Schaden entstanden. Die Ursache des Feuers war nach Angaben der Polizei noch unklar.