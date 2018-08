Esslingen 35-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Der 35-Jährige versuchte gegen 9.15 Uhr in einer Kneipe am Esslinger Bahnhof den Laptop eines 49-Jährigen zu stehlen. Als sich dieser zur Wehr setzte, soll der Tatverdächtige eine Bierflasche genommen und seinem Opfer über den Kopf geschlagen haben, so dass die Flasche zersplitterte. Anschließend soll er einen Klappstuhl genommen und mit diesem ebenfalls zugeschlagen haben. Zeugen konnten ihn anschließend überwältigen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 49-Jährige hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste.

Der polizeibekannte Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Verdachts des versuchten Mordes am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Bereits gegen 7.15 Uhr war es zu einer Schlägerei vor einer anderen Gaststätte am Busbahnhof gekommen. Hier soll der 35-Jährige mit einem Komplizen einen 30-Jährigen zu Boden geprügelt und mit Fußtritten malträtiert haben. Das Opfer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort waren die Schläger geflüchtet.