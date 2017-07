Esslingen Noch keine heiße Spur nach Amokalarm an Esslinger Schule

Esslingen.

Eine Woche nach dem Amokalarm an einer Schule in Esslingen fahndet die Polizei noch immer nach dem Verdächtigen. Wie ein Sprecher am Montag auf Anfrage sagte, gab es in den vergangenen Tagen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Bisher lägen aber noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Der Gesuchte soll am 17. Juli mit einer Schusswaffe die Schule betreten und sich dann wieder entfernt haben. Daraufhin hatte die Schulleitung Amokalarm ausgelöst.