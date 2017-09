Esslingen "Pink Panther": Juwelenräuber in Köln vor Gericht

Esslingen/Köln.

Rund ein Jahr nach einem Überfall auf einen Schmucktransporter in Esslingen (Baden-Württemberg) müssen sich von heute an drei Männer in Köln vor dem Landgericht verantworten. Die Angeklagten im Alter von 36, 38 und 41 Jahren sollen bei dem Überfall im Oktober 2016 Schmuck und Uhren im Wert von knapp 600 000 Euro erbeutet haben.