Esslingen Polizei kämpft mit Brezeltüten gegen Trickbetrüger

Esslingen.

Mit Aufdrucken auf Brötchentüten will die Polizei Menschen vor Telefonbetrügern warnen. Zum Auftakt der Aktion haben Beamte am Mittwoch in Esslingen, Reutlingen und Tübingen erste Exemplare an Passanten verteilt - inklusive jeweils einer Brezel darin. Insgesamt eine Million solcher Tüten werden in den kommenden Tagen in Bäckereien in den drei Landkreisen ausgegeben.