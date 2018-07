Esslingen Schlafendem 8000 Euro Bargeld gestohlen

Esslingen/Gingen an der Fils.

Mit 8000 Euro in einer Geldkassette im Rucksack ist ein 44-Jähriger am Mittwochnachmittag in Esslingen in einen Zug gestiegen und daraufhin eingeschlafen. Als er in Gingen an der Fils ankam, merkte er: Das Geld ist weg. Laut Polizei kam dem Mann die Kassette zwischen 13.40 und 14.18 in der Regionalbahn abhanden. Der 44-Jährige erstattete Anzeige auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart. Nach eigenen Angaben war das Geld für einen Autokauf vorgesehen.