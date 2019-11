Esslingen Schüsse im Treppenhaus lösen Großeinsatz aus

Esslingen.

Ein Mann hat mit mehreren Schüssen aus einer Schreckschusspistole einen Großeinsatz der Polizei in Esslingen am Neckar ausgelöst. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Brühl habe im Treppenhaus wiederholt geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner wählten daraufhin den Notruf. Mit einem Großaufgebot umstellte die Polizei am Donnerstagabend das Haus. Ein Spezialeinsatzkommando verschaffte sich schließlich Zutritt zu seiner Wohnung. Dort fanden die Beamten Hinweise darauf, dass es sich um eine Schreckschusspistolen gehandelt haben muss. Der Mann war nicht in seiner Wohnung, nach ihm wird weiterhin gesucht.