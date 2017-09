Esslingen Sicherheitskontrollen: "Pink Panther"-Prozess verzögert

Köln/Esslingen.

Am Landgericht Köln hat der Prozess um einen Schmucktransporter-Überfall nicht wie geplant beginnen können. Der ursprünglich für 10.00 Uhr am Dienstag anvisierte Auftakt verzögerte sich zunächst, unter anderem weil am Gericht scharfe Sicherheitskontrollen herrschten und Beteiligte gründlichst überprüft wurden. Die Angeklagten wurden per Hubschrauber eingeflogen und von schwer bewaffneter Polizei in das Gerichtsgebäude gefahren.