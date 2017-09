Esslingen Vermutlich deutscher Taucher in Tiroler Bergsee verunglückt

Reutte/Esslingen.

In den Tiefen des Tiroler Plansees ist ein vermisster Wassersportler nach einem Solo-Tauchgang tot aufgefunden worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um einen 47-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Esslingen bei Stuttgart, teilte die Polizei am Samstag in Innsbruck mit. Am Vortag hatten Zeugen einen Taucher beobachtet, der allein in den See bei Reutte nahe der bayerischen Grenze stieg. Einsatzkräfte wurden alarmiert, als Passanten Hilferufe hörten und sahen, wie jemand unterging.