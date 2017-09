Esslingen Zwei der flüchtigen Straftäter gefasst

Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Großfahndung, in die neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch Zivilbeamte, Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnten die beiden Männer, nach einem Hinweis einer Kundin, in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt angetroffen und festgenommen werden. Wie sich herausstellte handelte es sich bei den beiden, die sich in einer Kundentoilette versteckt hatten, um den 30-jährigen Griechen und den 38-jährigen Italiener, denen am Samstag die spektakuläre Flucht aus der Klinik gelungen war.

Intensive Fahndung nach dem dritten Flüchtigen

Beide werden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder in Justizvollzugsanstalten zurückgeführt. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen 32-jährigen türkischen Staatsangehörigen wird weiter intensiv fortgeführt. Dieser könnte mit einer dunkelblauen Mercedes A-Klasse mit dem Kennzeichen RT-AR 163 unterwegs sein, das am Sonntagabend in Ödenwaldstetten gestohlen worden ist. Hinweise zu diesem Fahrzeug und der gesuchten Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.