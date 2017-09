EU Zuckerrübenbauern: Gut vorbereitet auf Ende der EU-Quote

Mannheim.

Deutschlands Zuckerrübenbauern sehen dem Ende der EU-Zuckerquote am 30. September relativ gelassen entgegen. "Wir haben uns gut vorbereitet", sagte Geschäftsführer Stefan Lehner von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Was jedoch Probleme bereite, seien Wettbewerbsverzerrungen durch Subventionen etwa in Brasilien. "Bei niedrigen Weltmarktpreisen wird es für Hersteller in Europa schwieriger, zu exportieren", sagte Lehner. "Im Gegenteil: Dann drückt mehr Zucker aus anderen Regionen in die EU rein."