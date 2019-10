Eugen-Hohly-Halle in Welzheim Undichtes Dach muss komplett saniert werden

In der Mehrzweckhalle sind keine Rockkonzerte oder Discos und auch keine politischen Veranstaltungen zugelassen. Die Bewirtung der Eugen-Hohly-Halle erfolgt durch den Nutzer selbst.

Wer ist Eugen Hohly?

Der frühere Bürgermeister Hermann Holzner bezeichnet sie gerne als „die gute Stube der Stadt Welzheim“. Die Eugen-Hohly-Halle hat mittlerweile 97 Jahre auf dem Buckel und ist seit der gelungenen Generalsanierung zum Kulturzentrum geworden. Außerdem wird die Halle von Vereinen und für den Schulsport genutzt.

„Ein Welzheimer Bürgersohn, Herr E. M. E. Hohly in London, hat der Stadt Welzheim für Schul-, Kirchen und Armenzwecke 500 000 Mark überwiesen. Damit können wichtige Aufgaben der Stadtverwaltung nunmehr erfüllt werden, wie die Erbauung einer Turn- und Festhalle, Einrichtung einer Schulküche, eines Schülerbades, einer Frauenarbeitsschule und Beschaffung von Lehrmitteln für Volks- und Realschule“, hieß es dazu seinerzeit in einer Notiz im Stuttgarter Tagblatt. Eugens Vater, Heinrich Hohly, ein Alt-Welzheimer Original, wurde am 14. Mai 1838 in Gellmersbach bei Heilbronn geboren. Er lernte Konditor und kam wahrscheinlich auf der Wanderschaft nach Welzheim. Hier lernte er Maria Luise Theres Bilfinger, geboren am 6. November 1843, eine Tochter einer alteingesessenen Familie aus Kaufleuten und Apothekern, kennen. Heirat war am 3. Mai 1864. Das Paar betrieb eine Konditorei im Haus Nr. 1 am Kirchplatz, dem früheren Gasthaus Adler. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, der zweitjüngste Sohn hieß Eugen.

Die nach ihm benannte Eugen-Hohly-Halle wurde am 23. Dezember 1922 in Verbindung mit einer Weihnachtsfeier der Volksschule ihrer Bestimmung übergeben. Als erster Verein nutzte am zweiten Weihnachtsfeiertag die Stadtkapelle die Stadthalle zu einem Streichkonzert. Nicht alle vorgesehenen Aufgaben der Stiftung konnten umgesetzt werden, weil die Inflation 1923 zur raschen Geldentwertung führte.

Zur Einweihung der neuen Halle stand im Boten vom Welzheimer Wald am 24. Dezember 1922: „Echte Weihnachtsfreude strahlte uns schon beim Eintritt in den Saal aus den Augen der großen Schar der Kinder entgegen in dem Bewusstsein, dass dieser Abend der Jugend die Gelegenheit bietet, die Erwachsenen, Eltern und Familienangehörigen mit ihren Gaben zu erfreuen.“