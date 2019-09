Friedrichshafen.

Unbekannte haben vom Gelände der Messe Eurobike in Friedrichshafen 17 hochwertige Fahrräder geklaut. Die Räder seien rund 44 000 Euro wert, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Diebe stahlen demnach unter anderem E-Bikes, Rennräder und ein Tourenrad. Manche Räder waren etwa mit Drahtseilen gesichert, die die Täter durchtrennten. Die Diebstähle ereigneten sich laut Polizei bereits Anfang der Woche. Es werde nach Zeugen gesucht. Die Eurobike in Friedrichshafen ist eine der wichtigsten Messen der Fahrradbranche. Mehr als 1400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren hier ihre Neuheiten.