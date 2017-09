Europa Juncker hält jährliche Rede zur Lage der EU

Frankreich Massenproteste in Frankreich gegen Macron-Reform

In Frankreich haben mehr als 200 000 Menschen gegen die geplante Arbeitsmarktreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Allein in Paris gingen am Dienstag rund 24 000 Menschen auf die Straße, nach Angaben der Gewerkschaft CGT waren es 60 000.