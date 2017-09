Tallinn - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Reformideen für Europa grundsätzlich begrüßt. Das Ganze gebe der Entwicklung einen guten Impuls, sagte Merkel am Abend in Tallinn zu Vorschlägen von Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsident Juncker. Über Details müsse man aber noch reden, fügte sie hinzu. Die Grünen - möglicher Partner in einer Jamaika-Koalition - drängten Merkel, sich klar hinter Macrons Pläne zu stellen. Der französische Präsident hatte am Dienstag in einer viel beachteten Rede eine Neuordnung Europas gefordert und dafür einen Fahrplan bis 2024 präsentiert.