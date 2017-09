Europa Rukwied wird Chef-Sprachrohr von Europas Bauern

Brüssel.

Deutschlands oberster Landwirt, Bauernpräsident Joachim Rukwied, ist nun auch Branchen-Sprachrohr auf internationaler Ebene. Der europäische Bauernverband Copa habe ihn für zwei Jahre zu seinem neuen Präsidenten gewählt, teilten Copa und der Deutsche Bauernverband am Freitag mit. Der 61-Jährige wird Nachfolger des Dänen Martin Merrild, der bei der Wahl am Donnerstagabend in Brüssel nicht mehr antrat.