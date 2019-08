Europapark, Tripsdrill, Wilhelma Diebe auch in Zoos und Parks unterwegs

- Im Erlebnispark TRIPSDRILL wurden im vergangenen Jahr die drei herzförmigen "Achtung-Störche-Schilder" im Umkreis des Parks mehrfach geklaut. Aufgestellt wurden sie bereits 2014, um Verkehrsunfälle mit den wildlebenden Vögeln zu vermeiden. Als Konsequenz mussten die Schilder besser gesichert werden, berichtet Sprecher Birger Meierjohann. "Wie genau verraten wir aber nicht", ergänzt er schmunzelnd.

- "Tatsächlich kommt bei uns die Sanitärausstattung am häufigsten abhanden", berichtet Inga Dauter, Sprecherin der WILHELMA in Stuttgart. Wobei nicht nur einfache Klopapierrollen gemeint sind, sondern vor allem auch Klobrillen und Seifenspender. Selbst die Kleiderhaken an den Toilettentüren seien abmontiert worden. "An Halloween dekorieren wir den Park mit ausgehöhlten und geschnitzten Kürbissen", erzählt Dauter weiter. Die LED-Lichter, die sich in den Kürbissen befinden, werden so oft entwendet, dass abends kaum noch ein Kürbis leuchtet, erzählt die Sprecherin.

- Kurioses aus dem HEIDELBERGER ZOO: Dort wird immer wieder der Schraubverschluss für die sogenannte Melk-Kuh gestohlen. "Wir wissen auch nicht wofür unsere Zoobesucher diese Verschlüsse Zuhause benötigen, aber anscheinend gibt es außerhalb des Zoos einen großen Bedarf", meint Jana Mechler, Sprecherin des Zoos. Im Sommer bedienen sich die Besucher zudem gerne an den Früchten der Feigenbäume im Zoo: "Da sind wir aber großzügig", ergänzt Mechler. Tierschilder schienen auch hier längere Zeit beliebt gewesen zu sein, gerade das des Faultiergeheges. Es musste diebstahlsicher befestigt werden.