Europawahl am 26. Mai Brexit: Britischer Schwabe begeistert von Backnang

Dass nun ausgerechnet Ex-Ukip-Mann Farage mit seiner neuen Brexit-Partei in den Umfragen zur Europawahl die Konservativen und Labour abhängt, sei kein Wunder. Diese etablierten Parteien seien über den Brexit zerstritten und haben keine klare Position. Selbst die totgesagten Liberalen, klar pro EU positioniert, sind im Aufwind. Die Kommunalwahlen kürzlich in England gaben einen Vorgeschmack dessen, wie das Referendum und der lähmende Streit über den Brexit seither die politische Landschaft umpflügen. Die Konservativen in Chelmsfort, die zuvor 52 der 57 Stimmen im Stadtrat hatten, stürzten jäh ab. Auch Stadtrat Roy Whitehead verlor sein Amt. Ein Opfer des Brexits.

„Das kleine Stück Erde miteinander teilen“

David Whitehead beobachtet etwas ratlos, wie wenig die Bürger Europa und die Wahlen zum Parlament am 26. Mai kümmert. Es klinge wie „ein mächtiges Ja und?“ Viel mehr als das große Ganze interessieren sich die Menschen für das Naheliegende, das lokale Geschehen. Schlechte Busverbindungen, fehlende Parkplätze. Whitehead schließt sich gar nicht aus. Der Landkreis sagt ihm, der im Süden von Backnang wohnt und lebt, „meinem Revier“, wenig. Waiblingen? Alfdorf? Weit weg. Dass es eine europäische Identität gibt, kann er sich kaum vorstellen. Zu verschieden seien Deutsche und Engländer, Bayern und Baden-Württemberger, Württemberger und Badener ... Und doch gebe es eine Gemeinsamkeit: „Das kleine Stück Erde miteinander zu teilen“, sagt Whitehead mit Blick auf die drohende Klimakatastrophe.

Er selbst engagiert sich für die Städtepartnerschaft mit Chelmsford. Solche Partnerschaften haben sich nicht überlebt, seien aber in die Jahre gekommen. Er will sie beleben. Dass sich über die Jahrzehnte ein paar Freundschaften über den Kanal entwickelten, genüge auf Dauer nicht. Es geht um den regelmäßigen Austausch. Direkte Kontakte. Er sieht sich als Vernetzer, der diese Kontakte vermittelt. Vor allem von jungen Leuten.

Zwischen Schulen. Unter Vereinen und Kirchen. Er empfiehlt jedem, die Partnerstädte zu besuchen. Wer sich in Chelmsford als Backnanger, in Mayenne als Waiblinger oder in Gorron als Schwaikheimer zu erkennen gibt, der werde ganz anders empfangen, als ein Besucher aus Detmold oder Hameln. So fern den Bürgern in Chelmsford Europa und Deutschland erscheinen mögen: Von Backnang haben sie schon gehört.