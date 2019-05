Eurovision Song Contest 2019 Zählfehler: Deutschland beim ESC jetzt noch schlechter 

Banksy-„Ortstermin“ in der Staatsgalerie Stuttgart Mit uns näher dran an Banksy

Wie sieht es hinter den Kultur-Kulissen aus? Unsere Reihe „Ortstermin“ gibt Einblicke. Nächste Station ist am 28. Mai, Banksys viel diskutiertes Sxhredder-Kunstwerk „Love is in the Bin“ in der Staatsgalerie Stuttgart.