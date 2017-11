Evangelische Landeskirche Kein Ehe-Segen für alle

In der evangelischen Landeskirche wird es auch künftig weder eine richtige kirchliche „Trauung“ für Homosexuelle geben noch eine Light-Version, eine öffentliche „Segnung“ im Rahmen eines Gottesdienstes.

Um zu verstehen, wie es zu dieser Entscheidung kam, muss man sich die Mehrheitsverhältnisse und Flügelkämpfe in der Synode vergegenwärtigen. Es gibt dort vier „Gesprächskreise“: Die größte Gruppe, die „Lebendige Gemeinde“, ist stark pietistisch geprägt; die zweite Kraft, die „Offene Kirche“, ist liberal orientiert; hinzu kommen die kleineren Formationen „Evangelium und Kirche“ und „Kirche für morgen“.

Zunächst brachte am Dienstag die „Offene Kirche“ einen Antrag ein: Sie forderte volle kirchliche Gleichberechtigung für Homosexuelle, eine „Trauung für alle“ – und fand dafür keine Mehrheit; 36 Ja-Stimmen, 59 Nein-, zwei Enthaltungen.

Auch ein Kompromissvorschlag wurde abgelehnt

Am Mittwoch unterbreitete der Oberkirchenrat einen Kompromissvorschlag, er versuchte, eine goldene Brücke zu bauen: keine „Trauung“ für homosexuelle Paare, aber immerhin eine „Segnung“ in öffentlichem Gottesdienst. Dieser Schamabstand zwischen der Ehe von Mann und Frau einerseits und einer gleichgeschlechtlichen Beziehung andererseits sollte den Konservativen die Zustimmung erleichtern.

Obendrein sollte auch eine „Segnung“ nicht zur Regel werden, sondern lediglich als Ausnahme zugelassen werden – nämlich nur dann, wenn ein Kirchengemeinderat vor Ort ausdrücklich beschließt, derlei hier bei sich zu wollen. Jede Gemeinde hätte also die Möglichkeit gehabt, weiterhin ganz bequem beim Nein zu bleiben.

„Wir von der Offenen Kirche hatten größte Mühe“ mit diesem Kompromiss, sagt die Alfdorfer Synodale Ruth Bauer – eigentlich „will ich nicht“, dass die Kirche Menschen, die sich lieben, nur eine „Trauung zweiter Klasse“ zugesteht. Aber gut, so würde sich “wenigstens ein Türle“ auftun, so käme man „einen kleinen Schritt“ voran.

Allein, nicht mal dafür fanden sich genug Stimmen in der Synode. Solch ein Kirchengesetz braucht nämlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit – und die wurde hauchdünn verfehlt: 62 ja, 33 nein, eine Enthaltung.

Ruth Bauer: "Für mich ist das eine Katastrophe"

Auch wenn es sich um eine geheime Wahl handelte – es gilt als offenes Geheimnis, dass sich die Offene Kirche geschlossen und die beiden kleineren Gesprächskreise zumindest mehrheitlich auf die Ja-Seite gestellt haben, während die Lebendige Gemeinde mehrheitlich mit Nein votierte.

„Ich find’s schlimm“, kommentiert Ruth Bauer. An der Synode hätten als Besucher auch „Betroffene“ teilgenommen, und „die haben wirklich geheult. Für mich ist das eine Katastrophe. Es tut weh. Ich bin sehr enttäuscht, dass nicht einmal ein kleines Türle aufgegangen ist.“

Lebende Gemeinde stimmte dagegen

„Wir haben intensiv diskutiert in unserem Gesprächskreis“, sagt Christof Mosebach, Lebendige Gemeinde; er ist Synodaler für den Wahlkreis Waiblingen/Backnang. Am Ende habe „jeder nach seinem Gewissen abgestimmt“. Aber warum lehnten die meisten in der Lebendigen Gemeinde selbst den sehr entgegenkommenden Kompromissvorschlag des Oberkirchenrates ab?

Diese Lösung, antwortet Mosebach, hätte den „Gemeinden vor Ort“ die Entscheidung aufgebürdet, ob sie sich so oder anders positionieren wollen – und „da sehen wir Streitpotenzial“, das „zu Spannungen“ oder gar „zum Zerreißen“ führen könnte. Es wäre falsch, findet Mosebach, solch eine gewichtige und kontroverse Frage „in die Gemeinden hineinzudelegieren“.

Aber Moment, dann hätte doch die Lebendige Gemeinde einfach eine grundsätzlichere Lösung vorschlagen können: keine „Trauung“ – aber „Segnung“ als Regel; damit wäre die Entscheidungslast doch von den Gemeinden genommen.

„Nein“, sagt Mosebach – hätte so etwas zur Abstimmung gestanden, „wäre sicher das Votum der Lebendigen Gemeinde noch einmütiger dagegen ausgefallen“.

Letzte Hoffnung: Die Kirchgänger

Sprich: Der Graben, der durch die evangelische Landeskirche schneidet, ist – auch wenn in Sonntagspredigten immer mal wieder Einigkeit und Zusammenarbeit beschworen werden – schluchtentief. Hier die Offene Kirche, die für eine volle Gleichberechtigung Homosexueller eintritt. Da die Lebendige Gemeinde, die in dieser Frage zu keinem Kompromiss bereit ist – bereits ein öffentlicher Segen für gleichgeschlechtlich Liebende geht ihr zu weit, von einer kirchlichen Hochzeit ganz zu schweigen..

Für Ruth Bauer ist damit das Kirchen-Fußvolk die letzte Hoffnung – am Mittwochnachmittag versandte sie eine Pressemitteilung: „Die Offene Kirche ruft alle Gemeinden dazu auf, der ,Initiative Regenbogen’ beizutreten und ihre Offenheit für Schwule und Lesben zu bekunden.“