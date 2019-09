Ex-Freundin in Fellbacher Casino attackiert Ihr neuer Partner hat die Attacke live am Handy miterlebt

„Ich bring dich um. Ich bring dich um.“ – „Hör auf! Hör auf!“ – Drohungen und Schreie hörte der 26-jährige Freund des Opfers am Abend des 3. März am Handy. Die junge Frau hatte an ihrem Arbeitsplatz, einem Casino in Fellbach, erste Vorbereitungen getroffen für den Feierabend; bald wär’s Zeit gewesen, die Spielhalle zu schließen. Wenn nichts mehr los war und sie am späten Abend ganz allein im Casino arbeitete, fühlte sich das „gruslig“ an, hatte die 24-Jährige vergangene Woche berichtet. Deshalb stellte sie das Handy am Tresen auf, schaltete auf Video-Telefonie und sprach während des Putzens mit ihrem Freund und zwei Bekannten.

So konnte der 26-Jährige sehen, dass der frühere Partner seiner Freundin trotz Hausverbots ins Casino gekommen war. Er kannte den Mann nicht persönlich, wie er vor Gericht aussagte, konnte die Situation aber sofort einordnen: Seine Freundin rief den Namen ihres Ex-Freundes, vor dem sie immer Angst gehabt hatte. Der 26-Jährige hörte Schreckliches, sah, wie der Mann seine Freundin vom Tresen wegzog – und dann folgte „Totenstille“. Erst einige Zeit später kam die Verbindung wieder zustande – und seine Freundin habe ihm übers Handy gezeigt, wie sie blutete. Der Täter, mutmaßlich der 40-jährige Angeklagte, hatte ihr mit einem Steakmesser sieben zum Teil zentimetertiefe Wunden zugefügt.

Videotelefonie, Facebook und WhatsApp spielen eine beachtliche Rolle in diesem Verfahren. Via Facebook und mittels mehrerer verschiedener Profile hatte der Angeklagte ihn wiederholt bedroht, sagte der jetzige Freund der Frau aus. Der Angeklagte habe zudem die Kommunikation, die er auf WhatsApp mit seiner früheren Freundin geführt hatte, an den neuen Freund weitergeschickt – um einen Keil in die neue Liebe zu treiben und Misstrauen zu säen.