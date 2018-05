Ex-VfB-Stürmer Cacau "Hoffentlich schafft es der VfB nicht nach Europa"

Berlin.

Der ehemalige VfB-Stürmer und Nationalspieler Cacau findet einen möglichen Europa-Start seines Ex-Vereins nicht ganz so gut. "Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich hoffe, dass der VfB nicht auf einen Europa-League-Platz rutscht. Das wäre zu früh", sagt der Stürmer in einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online vor dem letzten Bundesliga-Spiel des VfB beim FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/ZVW-Liveticker).