Ex-VfB-Trainer Trainerpreis des deutschen Fußballs für Hannes Wolf

Hannes Wolf ist der erfolgreichste Nachwuchstrainer der vergangenen Jahre. 2014 und 2015 wurde er mit den B-Junioren von Borussia Dortmund Deutscher Meister, 2016 mit den A-Junioren. Bis Ende Januar 2018 war er Cheftrainer des VfB Stuttgart, mit dem er in der vergangenen Saison als Meister der 2. Bundesliga den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte. Geehrt wurde Wolf am heutigen Montag in Gravenbruch beim Festakt anlässlich der Beendigung des 64. Fußball-Lehrer-Lehrgangs.

Über seine Auszeichnung sagte Hannes Wolf: “Es ist fantastisch. Das ist eine Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren. Ich freue mich riesig, dass das auch von offizieller Seite gewürdigt wird. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang aber auch, dass ein Trainer niemals alleine erfolgreich sein kann. Das geht nur im Team. Und ich hatte immer starke Wegbegleiter an meiner Seite.”

DFB-Präsident Grindel: "Untypischer Zeitpunkt"

DFB-Präsident Reinhard Grindel erklärte: “Wir sind uns bewusst, dass die Auszeichnung von Hannes Wolf zu einem untypischen Zeitpunkt erfolgt. Er erhält den Trainerpreis, weil wir von ihm und seiner Arbeit überzeugt sind. Seine Erfolge im Nachwuchs von Borussia Dortmund kann jeder nachlesen, fast noch wichtiger ist, wie häufig es ihm gelungen ist, junge Spieler zu formen und zu entwickeln. Beim VfB Stuttgart hat er nachgewiesen, dass er die Qualität hat, eine Profimannschaft zu führen. Mit einer jungen Mannschaft hat er dem Druck Stand gehalten und den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Ich bin fest davon überzeugt, dass Hannes Wolf am Beginn einer sehr erfolgreichen Trainerkarriere steht.”

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Fußball-Entwicklung, ergänzte: “Hannes Wolf hat sich jahrelang große Verdienste um die Nachwuchsförderung erworben. Beim BVB hat er Mannschaften zu Meisterschaften geführt und Talente zu fertigen Spielern geformt. Christian Pulisic und Felix Passlack sind zwei besonders prominente Beispiele, auch Antonio Rüdiger gehört zu seinen Schützlingen. Besondere Größe hat Hannes Wolf gezeigt, als die Situation beim VfB für ihn immer schwieriger wurde. Er hat nicht seine persönliche Situation, sondern die Mannschaft und den Verein in den Vordergrund gerückt.”