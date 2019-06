Fabrikverkauf in Winnenden Kärcher Outlet: Zweite Wahl nahe der B 14

Winnenden. Kärcher hat einen neuen Laden eröffnet und nennt ihn „Factory-Outlet“, was nahelegt, dass es hier Schnäppchen direkt aus der Fabrik gibt. Das Unternehmen vertreibt in dem großen schwarzen Kasten in der Marbacher Straße, direkt an der B-14-Zufahrt und ihren Kreisverkehren gelegen, Artikel zweiter Wahl.